Superato lo scoglio del fair play finanziario l’Inter può sbizzarrirsi sul mercato. I nerazzurri sono pronti a piazzare almeno tre grandi colpi. Su tutti Angel Di Maria del Psg, per il quale l’offerta economica ai francesi è pronta, circa 50 milioni di euro. Resta però da lavorare sul fronte ingaggio per il quale Sabatini e Ausilio dovranno convincere il giocatore a ridursi l’attuale stipendio, spalmandolo su più anni. Difficoltà che potrebbero essere superate a giudizio dei bookmaker inglesi, i quali hanno decisamente cambiato rotta per il futuro del Fideo, alla luce degli ultimi sviluppi. Come riporta Agipronews, fino a qualche giorno fa l’affare era piazzato a quota 8,00 sul tabellone scommesse, ora l’Inter, passata a 4,50, è diventata la prima destinazione possibile per Di Maria in caso di addio al Psg. Restano distanti le altre soluzioni: ancora a 13,00 il trasferimento nel campionato cinese, a 17,00 un ritorno in Premier League con la maglia del City o del Tottenham.