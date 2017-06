Condizioni da ripensare. L'Inter ha avvisato in queste ore Angél Di Maria: non chiuderà l'operazione per l'esterno argentino alle richieste economiche attuali. Proprio questo aspetto sta frenando la dirigenza nerazzurra su un obiettivo seguito per settimane ma per cui non si è mai davvero affondato il colpo. L'Inter ha preso informazioni, ad oggi però l'ingaggio di Di Maria è il vero problema: attorno agli 11 milioni di euro a stagione, cifra che i nerazzurri non vorrebbero investire per l'argentino calcolando poi anche il pagamento del cartellino.



Con il Paris Saint-Germain si è discusso anche di lui, è un'occasione su cui le porte sono aperte, per il PSG non è incedibile (e anche la Juventus lo sa bene). Ma l'Inter a queste condizioni è fredda, giocatore avvisato, Di Maria in nerazzurro è una possibilità più lontana: senza sacrificio economico, difficilmente si farà.