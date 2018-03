Gianni Di Marzio, osservatore ed ex tecnico del Napoli, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte: “Purtroppo bisogna sperare che la Juve perda, adesso è tutto più difficile. Alla Juve sono delle belve per grinta e voglia. Quella voglia che io avrei voluto vedere a Milano dopo il ko in casa con la Roma. Avevamo lo scudetto in pugno, adesso dobbiamo sperare che la Juve perda. Bisogna migliorare anche nella gestione. Con il Genoa molto dipende dall’atteggiamento del Napoli. E’ una buona squadra, il Napoli deve cercare di mettere subito il risultato al sicuro. Leno? Mi aspetto qualcosa in più. Dobbiamo ringraziare Benitez che portò al Napoli Higuain, Callejon, Albiol… I 100 milioni di Higuain li abbiamo spesi con Maksimovic, Grassi. Ma come li abbiamo spesi? Bisogna comprare i campioni. Se il Napoli lo fa allora si annulla il gap con la Juventus”