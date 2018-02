Intervistato da gianlicadimarzio.com, l’ex attaccante, David Di Michele (adesso allenatore), parla di Inter e di Luciano Spalletti.



"Sono convinto che Spalletti riuscirà a riprendere in mano la squadra e a fare bene. Se non dovesse farcela, la colpa non sarà di certo solo sua: ogni anno all’Inter si ripete la stessa storia. Hanno fatto eccezione solo gli anni di Mourinho e Mancini, quando si vinceva sempre e la rosa era fortissima. Ma se poi ogni volta, a prescindere da chi ci sia in panchina, le cose a un certo punto smettono di funzionare, allora qualcosa dentro lo spogliatoio non va come dovrebbe. Talvolta è bene che oltre all’allenatore, a intervenire in modo deciso sia proprio la società: lo spogliatoio ha bisogno di sentirla vicina. La corsa al terzo e quarto posto? La Lazio la vedo più sicura, poi ipotizzo che a spuntarla sarà la Roma sull'Inter".