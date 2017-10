Antonio Di Natale, ex di Empoli e Udinese, parla del suo futuro a la Gazzetta dello Sport: "Se seguo il calcio? Guardo tanta B e C. Vado a Carrara dal mio amico Baldini, c'è un presidente capace e un progetto serio. Io alla Carrarese? Stiamo valutando alcune cose, se ne può parlare. Empoli? Con Corsi meglio restare amici. Mi dicono che Vivarini sia bravo e sembra che ci siano le basi per il ritorno in A"