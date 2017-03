L'ex attaccante dell'Udinese, Antonio Di Natale ha dichiarato a Radio Crc: "Ho riposato un po' dopo 21 anni di calcio, adesso vado a vedere qualche ragazzino perché mi piace veder giocare i giovani. E' normale che un po' mi manca calpestare l'erba, ma avevo bisogno di staccare un po'".



"Sono napoletano e amo Napoli, ma quella maglietta per me era troppo pesante e avevo paura di non fare ciò che invece ho fatto. Sono un grande tifoso del Napoli. Quando vedo giocare la Serie A mi interessa soprattutto Empoli, Napoli e Udinese che sono le mie squadre del cuore. Fare gol a Napoli era come segnare a mio fratello, per questo era meglio evitare".



"Ho vissuto qualche anno a Udine con Quagliarella e mi parlava sempre di Napoli, ecco perché poi è stato il ragazzo più felice del mondo quando ha indossato quella maglia e per questo meriterebbe di giocare un altro anno in azzurro. Se lo merita, lui e la famiglia che hanno sofferto tanto".



"Al Napoli manca poco per essere al livello della Juve, ma è importante in questo mercato trattenere tutti, compreso Sarri, e poi aggiungere qualche giocatore importante in questo gruppo. Il mio erede? Insigne".