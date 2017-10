Antonio Di Natale, ex attaccante dell'Udinese che ha segnato più di 200 gol in Serie A, ha parlato sulle pagine de Il Giornale del suo passato e del capitano della Juventus: "Napoli e Juventus avrebbero fatto carte false per me? Ho ricevuto anche parecchie offerte dall'estero. Ho detto di no al Liverpool ad esempio. Voltare le spalle al Napoli è stato doloroso. Sono tifoso e avevo il timore di sbagliare. Resto convinto di aver fatto la scelta giusta. A chi darei il Pallone d’Oro? A Gigi Buffon, è un fenomeno. È un campione in campo così come nella vita. Credo che l'investitura di migliore al mondo debba tenere conto anche delle doti umane di un atleta"