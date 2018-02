Il club manager del Bologna, Marco Di Vaio, è tornato sulla sfida persa contro l'Inter, spiegando come la squadra allenata da Donadoni avesse meritato qualcosa in più.



“E’ un momento delicato, ieri abbiamo reagito al gol subito e abbiamo pareggiato con merito. Nel secondo tempo, invece, soprattutto nei primi quindici minuti, non siamo riusciti a resistere alla verve dell’Inter e siamo rammaricati perché anche stavolta il pari sarebbe stato giusto. Adesso dobbiamo ripartire con il Sassuolo, dobbiamo ritrovare lo spirito della prima parte della stagione. Questo gruppo ha le qualità giuste, lo ha dimostrato. Poi nell’ultimo periodo abbiamo affrontato avversari come Napoli, Fiorentina e Inter, mai sbagliando gara, rimanendo sempre in partita ed anzi uscendo sempre puniti al di là dei nostri demeriti, penalizzati anche da episodi dubbi e sfortunati“.