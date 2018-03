Il dirigente della Lazio Igli Tare è tornato, ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, sulla vicenda Milinkovic-Savic: "Era al Vojvodina, lo seguii grazie a un amico. Alto come me e quelle doti tecniche: un crack, ma non potevo garantirgli di giocare quanto gli serviva. Lo monitorai al Genk per mesi, poi andai a prenderlo. La Fiorentina aveva contattato suo padre e fu per rispetto a lui che Sergej andò a Firenze quel giorno, poi rispettò me e il rapporto creato con i suoi agenti. Funziona così".