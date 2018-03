Diego Costa, attaccante dell'Atletico Madrid, ha parlato dal ritiro della Spagna del possibile acquisto, da parte dei Colchoneros, di Paulo Dybala: "Non sapevo nulla della sua possibile firma, è un grande giocatore e l'Atletico vuole sempre il meglio. Griezmann? Antoine è un giocatore importante per l'Atletico e spero possa esserlo anche in futuro. Sarei felice se rimanesse, sarebbe la cosa migliore per lui, anche se so che è molto ricercato. Mi ha chiamato per tornare all’Atletico, ora non può lasciarmi solo".