Sliding Doors di un annata che a partire da oggi potrebbe clamorosamente cambiare soprattutto per quanto riguarda l'Atletico Madrid e, soprattutto per il suo prima acquisto della sessione invernale di calciomercato: Diego Costa. I Colchoneros hanno riaperto il proprio mercato con il colpo più atteso e corteggiato, quello che, nel corso della passata estate ha condizionato e non poco anche il calciomercato del Chelsea di Antonio Conte arrivato alla rottura con l'attaccante che lo ha portato alla vittoria della passata Premier League e che, ora, probabilmente, sta iniziando a rimpiangere.



ESORDIO E GOL IN 5 MINUTI - Diego Costa ha scelto di arrivare alla rottura non trovando neanche un minuto in gare ufficiali in questa stagione pur di abbandonare Londra e tornare nella "sua" Madrid. Nella serata di ieri in Coppa del Re sono bastati 5 minuti al brasiliano naturalizzato spagnolo per bucare la porta del Lleida Esportiu (squadra della terza serie spagnola). Cross dalla destra e gol in spaccata in anticipo sul difensore attaccando il primo palo.



MENTRE MORATA... - Un test probabilmente poco probante, ma che fa sorridere l'attaccante guardando la prestazione in contemporanea contro l'Arsenal di colui che Antonio Conte ha pagato circa 70 milioni per portarlo al Chelsea come suo sostituto la scorsa estate: Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo si è divorato tre nitide occasioni in contropiede a tu per tu con Cech e anche una in fotocopia rispetto al gol segnato proprio da Diego Costa. Lo stesso Morata soltanto qualche giorno fa ha confermato: "Adattarsi al calcio inglese non è facile". Conte non ha alternative e Diego Costa se la ride.