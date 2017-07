Una presa di posizione forte. Solo in questo caso il Milan potrebbe seriamente investire su Diego Costa come grande colpo per il proprio attacco: da quando ha rotto con Antonio Conte e detto virtualmente addio al Chelsea, l'attaccante protagonista in Premier negli ultimi anni ha sempre ribadito (senza nasconderlo troppo) di voler tornare all'Atlético Madrid. Un sogno che potrà realizzare solo da gennaio, visto il blocco del mercato in entrata per i Colchoneros; ma nel frattempo, il Milan ha preso informazioni su di lui nei recenti dialoghi diretti con l'agente Jorge Mendes.



SERVE CHIAREZZA - Diego Costa è un profilo apprezzato dalla dirigenza rossonera, Mirabelli e Fassone lo considerano come giocatore 'da Milan'. Il problema è capire la reale volontà di Costa: solo una sua presa di posizione forte in cui far capire di essere concentrato su un'esperienza in Italia potrebbe portarlo in cima alle preferenze del Diavolo. Altrimenti, se i pensieri di Diego rimarranno orientati all'Atlético, non ci sarà un investimento su di lui da parte del Milan. Mendes lo sa, le prime scelte in questo momento sono altre ma nessuna decisione è stata presa. Ecco perché Diego Costa resiste nella lista, dovrà però schierarsi. Perché la maglia del Milan con la voglia di Madrid addosso non la vestirà di certo.