Pochi giorni fa ha incontrato Stefano Pioli e i dirigenti della Fiorentina dopo esserci stato in contatto per l’estate. Diego Della Valle tuttavia viene descritto soddisfatto anche per l’approvazione del nuovo statuto in Lega, una battaglia che ha visto la Fiorentina in prima linea. Se davvero la Lega si doterà di professionisti esterni per gestire le sue funzioni vitali (compresa quella del controllo dei bilanci) i gigliati potranno rivendicare una buona parte dei meriti, avendo proposto per prima questa «rivoluzione culturale». Lo riporta l'edizione odierna de La Nazione. Una sua presenza allo stadio domenica rimane improbabile, proprio come ha confermato ai microfoni di ViolaNews.com il sindaco di Benevento Clemente Mastella.