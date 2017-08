L'Inter lavora per portare a casa un difensore centrale, ma non è escluso che alla fine i nerazzurri possano chiudere il mercato senza rinforzare il reparto arretrato. I discorsi relativi a Mangala e Mustafi sono ancora in piedi, ma sia Manchester City che Arsenal - almeno al momento - non vogliono sentir parlare di prestito. Entrambi i club di Premier vogliono vendere, ma questa è una condizione che non piace ai nerazzurri. Non dovessero esserci aperture dall'Inghilterra, Ausilio e Sabatini considerano l'idea di dare a Vanheusden una seria opportunità.



COPERTI - Anche Ranocchia è sempre più vicino alla permanenza in nerazzurro e con D'Ambrosio adattabile in mezzo, in corso Vittorio Emanuele ritengono di essere numericamente coperti. La speranza di arrivare a Mustafi, tuttavia, è ancora viva, mentre su Mangala tutto potrebbe presto raffreddarsi. L'Inter non vuole investire alcuna somma sul francese e a differenza di Mustafi, non sarebbe disposta ad inserire alcun obbligo di riscatto al prestito che dovrebbe essere annuale e non biennale.



PROPOSTA - Chiaro, quindi, come tra i due centrali l'Inter preferisca nettamente l'ex Sampdoria, ma a Milano restano in attesa di un'apertura da parte dell'Arsenal che ad oggi non è ancora arrivata. Ausilio e Sabatini propongono ai Gunners un prestito biennale con riscatto fissato a 25 milioni, domani sera potrebbe arrivare una risposta in merito da Londra.