L'infortunio muscolare patito contro il Milan in Supercoppa ha segnato la sconfitta della Juve a Doha. Ora però per Alex Sandro è tempo di lavorare per rientrare al più presto a disposizione di Max Allegri. Prosegue il lavoro differenziato fatto di terapie e parte atletica, senza forzare i tempi potrebbe essere la sfida con la Fiorentina del 15 gennaio quella giusta per il rientro dell'esterno brasiliano.