Kevin Diks dopo pochi mesi di Fiorentina se ne è tornato al Vitesse, in prestito, e a elfvoetbal.nl torna proprio sulla sua avventura in viola: 'Nonostante abbia giocato davvero poco so che la Fiorentina è contenta della mia crescita. Sousa aveva tante alternative nel mio ruolo e per questo ho scelto di venire a giocare nel Vitesse, qui potrò dimostrare di valere la Fiorentina. Non so perché la mia esperienza a Firenze non sia andata bene, non riesco a spiegarmelo. Mi manca la cucina italiana'.