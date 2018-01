Federico Dimarco, terzino sinistro del Sion, cresciuto nell'Inter, parla a Goal.com del suo passato e del suo futuro: "Avevo anche delle richieste dalla Serie A, però insieme al mio agente e all'Inter abbiamo deciso di fare questa scelta perché poteva essere un'occasione importante per fare esperienza sia all'estero che come giocatore. Volevo provare a cambiare campionato e sono andato a Sion anche grazie a Tramezzani che mi ha voluto fortemente".



Due parole sull'Inter: "Evidentemente loro hanno ritenuto che quest'anno non fossi pronto a fare il grande salto, che non avevo abbastanza esperienza. Ma sono sicuro che prima o poi avrò la mia opportunità in nerazzurro. E' stata un'emozione incredibile esordire in Serie A con la squadra che tifi sin da bambino (con Mancini in panchina, ndr). Un qualcosa che ogni persona vorrebbe avere come desiderio. Se potevo avere una possibilità: "Certo. Ma purtroppo decidono loro e non posso andare io lì a dirgli che devo giocare. La mia speranza è quella di tornare, questo senza dubbio".