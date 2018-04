" La finale di Cardiff l'abbiamo vista e rivista ", ha tenuto a sottolineare Massimiliano Allegri . Evidentemente ha preso anche le contromisure per evitare di ripetere una notte stregata, anche perché il Real (se giocasse Isco) sarebbe esattamente lo stesso . La Gazzetta dello Sport ha provato a individuare le quattro chiavi tattiche per giocarsela al meglio contro le stelle di Zidane . In mezzo al campo, la presenza di un centrocampista in più come Matuidi aggiunge tanta sostanza ed equilibrio. Quello che forse è mancato nell'ultima sfida.



CHIUDERLI NELLA LORO AREA - La Juve ci ha provato anche a Cardiff, l'idea era provare a passare in vantaggio subito e poi gestire. Quattro ad attaccare il primo possesso del Real e due al limite dell'area pronti a raccogliere le seconde palle (Alex Sandro e Pjanic ). La strategia produsse due tiri in porta a inizio partita (Higuain e Pjanic), ma la pressione durò poco e il Real aprì il campo a proprio vantaggio. Rispetto a Cardiff la Juve di oggi ha però un modulo più equilibrato e una condizione fisica migliore.



L'INCUBO A DESTRA - Le coperture preventive devono evitare il due contro uno su Alex Sandro (Carvajal in sovrapposozione su Ronaldo) che risultò letale al Millenium Stadium.



DENSITA' A SINISTRA - La freccia Marcelo arriva fino alla trequarti per creare densità e ha due opzioni: cercare il fondo o dialogare con Isco o Ronaldo e cambiare repentinamente gioco. E' importante per la difesa reggere l'ondata con i posizionamenti e non sbilanciarsi, ovviamente senza perdere mai la concentrazione.



ALLARME BENZEMA - Il francese è la torre che si muove per scatenare la ripartenza: arretra dieci passi dietro CR7 e lascia salire i terzini, che sanno diventare vere e e proprie ali. Il Real moltiplica così le soluzioni di tiro e di passaggio.