Alyaksandr Khatskevich, allenatore della Dinamo Kiev, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa dai suoi per 2-0 contro la Lazio, qualificatasi con questo successo ai quarti di finale di Europa League.



SQUADRA IMPAURITA - "In parte è vero, abbiamo lasciato l’iniziativa alla Lazio. Il primo gol subito è arrivato da calcio d’angolo, non eravamo messi bene. Devo riconoscere che il livello dei biancocelesti è più alto rispetto al nostro".



RIPARTIRE DAI GIOVANI - "I miei giocatori sono giovani, cercheremo di migliorare, la prima parte di partita non è stata buona. Ora pensiamo al futuro, ci aspettano altre partite importanti".