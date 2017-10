Un vino con il nome di Ronaldinho, questo è il motivo che ha portato l'ex fuoriclasse di Milan e Barcellona a venire a Lecce. Il tutto partito da un'idea di Fabio Cordella, ex direttore sportivo dell'Honved Budapest, che ha lanciato una linea di vini con i nomi dei grandi calciatori. Tra questi, ovviamente, anche Ronaldinho, che ha fatto visita alle vigne e le cantine Cordella. Il ritorno del brasiliano in Italia, è stata anche l'occasione per ritornare a parlare del Milan: "Penso che il prossimo anno sarà ancora più forte" ha dichiarato il brasiliano ai microfoni di Sky Sport, "Difficile vada in Champions subito, ma per una squadra con la storia del Milan tutto è possibile. Quando ero al Milan non pensavo che Berlusconi e Moratti avrebbero venduto i loro club. A Milano mi sono trovato bene, vediamo come andrà con i cinesi".