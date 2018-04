Dino Baggio, ex centrocampista della Juve, ha parlato ai microfoni di Radio Crc: “Sto bene. Il calcio giocato mi manca, quando si smette e manca sempre. Poi oggi sarebbe più facile giocare visto che non ci sono tanti campioni! La nostra nazionale era forte: si facevano giocare i giovani! Quella gara in cui segnai, nel mondiale del '94, fu bellissima”.



SU SARRI - “È come Sacchi. I metodi di lavoro sono molto simili anche nella fase difensiva”.



SULLA LOTTA SCUDETTO - “Il Napoli ha entusiasmo, ciò che manca alla Juventus. È l'anno giusto del Napoli. Guardando il calendario tende più verso gli azzurri. Ho giocato nella Juventus la Juve non è abituata a mollare nulla. Ma l’entusiasmo del Napoli fa bene alla squadra. Quando un calciatore entra in campo e vede tutta questa gente è una carica in più. La stanchezza non la senti. Vedo più Napoli che Juventus per la vittoria anche perché siamo tutti stanchi di vedere sempre vincere la stessa squadra”.