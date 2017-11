Semaforo verde per la partenza di Antoine Griezmann. E' quanto riporta As, che rilancia l'interessamento del Manchester United per l'attaccante francese dell'Atletico Madrid. Già in estate Griezmann sembrava vicino allo sbarco ad Old Trafford, ma il divieto di mercato in entrata per l'Atleti ha bloccato la trattativa. Simeone infatti non avrebbe potuto ottenere un sostituto adeguato, ma gli scenari dal prossimo giugno sono destinati a cambiare. La stagione del nazionale transalpino non è stata fino a questo momento entusiasmante: tre gol totali, due in Liga e uno in Champions League.