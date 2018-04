La dirigenza del Milan sarà tutta da stabilire per il prossimo futuro. Tanto dipenderà dalla proprietà, tra Yonghong Li e la potenziale gestione Elliott che potrebbe portare cambiamenti importanti; intanto, i primi sondaggi sono spuntati alla ricerca di un dirigente da inserire nella struttura dell'area tecnica al posto di Mirabelli o insieme all'attuale direttore sportivo, il cui destino non è ancora segnato e sarà comunque legato ai risultati di questo finale di stagione. Uno degli ultimi nomi a spuntare è stato quello di Monchi, ds della Roma ormai da un anno.



NESSUNA APERTURA - La candidatura di Monchi affascina realmente una delle tante anime del Milan, al lavoro dietro le quinte. Ma ad oggi il dirigente spagnolo non ha nessuna intenzione di lasciare la Capitale e non ha dato alcun tipo di apertura alla possibilità di andar via; a prescindere dal Milan, Monchi è entusiasta del lavoro fatto alla Roma nel suo primo anno italiano, consapevole di dover modificare alcune proprie mosse e di non essere infallibile, ma certo di poter migliorare nel lungo periodo. Il progetto Roma è incentrato su Monchi che è assolutamente intenzionato a rimanere, anche perché l'ex 'Re Mida' del Siviglia si è dimostrato maestro nel costruire squadre negli anni. Ecco perché il Milan ha dovuto subito frenare nell'avvicinare Monchi: ad oggi, non è considerabile come candidato forte. A prescindere dalla posizione di Mirabelli, perché sarebbe difficile immaginare una convivenza con un dirigente come l'attuale ds giallorosso per importanza delle due figure. Aspettando le mosse del Milan, Monchi è già deciso sul no, grazie.