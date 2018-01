14.00 - TAVECCHIO RESTA COMMISSARIO - Durante la prima assemblea tenutasi oggi il Lega di Serie A, è mancato il numero legale per rinnovare le cariche, quindi Carlo Tavecchio resta, per il momento, commissario della Lega.



13.00 - DIRITTI TV, SCADUTO IL TERMINE - E' scaduto alle 13 il termine per la presentazione delle offerte per il bando domestico dei diritti tv della Lega Serie A del triennio 2018-21, che verranno valutate dall'assemblea dei club in programma alle 15. Alle 11 era convocata, ma non si è ancora aperta, un'altra assemblea, con all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche e l'approvazione della modifica dello statuto che introduce per le elezioni il quorum a maggioranza semplice a partire dal terzo scrutinio. I dirigenti delle società sono riuniti informalmente e sul fronte della governance della Lega Serie A, commissariata da nove mesi, è atteso un nuovo rinvio.



Mediaset ha presentato una busta alla scadenza del bando domestico per i diritti tv della Lega Serie A nel triennio 2018-21. E' quanto apprende l'Ansa da fonti vicine al dossier, mentre non è ancora trapelato nulla rispetto ad altre proposte. Secondo quanto filtra l'offerta di Mediaset riguarda il 'pacchetto B', per la trasmissione sul digitale terrestre delle partite di 8 squadre tra cui le big, esclusa la Roma.