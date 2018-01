La Champions League torna sulla Rai. Il Servizio pubblico riporta nelle case di tutti gli italiani la massima competizione continentale, che nel 2018 vedrà tra l'altro il ritorno di quattro squadre italane. L'accordo siglato con Sky Italia concede infatti alla Rai i diritti in chiaro degli incontri della prossima edizione della Champions per la trasmissione in prima serata della miglior partita con una squadra italiana del turno del mercoledì. Nel pacchetto sono incluse 2 semifinali, la finale e la sfida per la Supercoppa europea in agosto. Si tratta del ritorno della massima competizione europea per squadre di club in Rai dopo 6 anni: l'ultima partita trasmessa fu la finale 2012 tra Chelsea e Bayern Monaco.



AZZURRI - Viale Mazzini ha inoltre raggiunto un accordo con l'Uefa per l'esclusiva assoluta (free e pay) di tutti gli incontri della Nazionale italiana di calcio per i prossimi due cicli di qualificazioni per gli Europei 2020 e i Mondiali 2022, della Nations League (il nuovo torneo europeo per squadre nazionali) e di tutte le amichevoli internazionali.



FORMULA 1 - Grazie a un accordo con Formula 1, Sky ha infatti acquisito i diritti per tutte le gare live e in esclusiva delle prossime 3 stagioni (2018/2019/2020) del FIA Formula 1 World Championship. Sky Sport F1 HD (canale 207) trasmetterà tutti i 21 GP live: ben 17 saranno in diretta esclusiva, di cui i primi 13 della stagione, da marzo ad agosto. Per il 2018, 4 GP (tra cui il Gran Premio d’Italia 2018) andranno in diretta in chiaro anche su TV8, che trasmetterà le altre gare in differita.