Era attesa da tutti i club di Serie A e non solo la sentenza del tribunale di Milano sul ricorso presentato da Sky sulla questione legata alla concessione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021 che la Lega Serie A aveva concesso al broadcaster spagnolo Mediapro. E la sentenza, che impone l'annullamento del bando, rischia di complicare e non poco i programmi sia della Lega Calcio che di tutti i club del nostro campionato che rischiano di dover chiudere i propri bilanci senza la certezza degli incassi derivanti dai diritti tv.



Il tribunale di Milano ha infatti confermato la sospensione del bando per i diritti tv della Serie A di Mediapro, accogliendo quindi le istanze presentate Sky. Secondo quanto riportato da Repubblica, il giudice Claudio Marangoni ha stabilito che il bando va annullato perché non era correttamente formulato e in particolare ha riscontrato violazioni dei principi antitrust.