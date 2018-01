La Lega di Serie A ha rifiutato le offerte di Sky e Mediaset sui diritti televisivi. Nessuna delle due emittenti ha presentato la giusta proposta e per questo motivo si procede adesso all’apertura della busta di MediaPro, broadcaster spagnolo che, secondo indiscrezioni, sarebbe pronto ad offrire circa 990 milioni di euro, divisi tra parte fissa e variabile. Al momento la Lega non ha assegnato alcun pacchetto, respingendo le offerte di Sky e Mediaset (stasera) e Tim, Perform e Italia Way in precedenza. Entro domani la Lega si pronuncerà circa il gradimento o meno della proposta avanzata da MediaPro.



DETTAGLI OFFERTE - Sarebbe di 830 milioni l'ammontare complessivo delle offerte presentate da Sky e Mediaset, sensibilmente meno del miliardo e più che la Lega sperava di incassare. Come riporta repubblica.it dopo la trattativa privata chiusasi la scorsa notte, Sky Italia avrebbe alzato a 151 milioni di euro la propria offerta per la multipiattaforma dei pacchetti D1 e D2 che include le partite di 12 squadre della Serie A e che partiva da una base d'asta di 310 milioni, più 10 milioni di accessori. Mediaset, invece, aveva confermato l'offerta presentata lunedì scorso pari a 200 milioni di euro per il pacchetto dei diritti riguardanti le otto big del campionato ad esclusione della la Roma da trasmettere sul digitale terrestre.