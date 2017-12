Sarà battaglia per i prossimi diritti della Serie B. Sky Sport, che li detiene da sempre e che ha letteralmente modificato dal punto di vista televisivo il campionato creando una ricca programmazione, deve guardarsi dall’assalto di Mediaset che, dopo aver preso il prossimo Mondiale senza l’Italia, ora punta pure alla B da posizionare naturalmente su Premium. Il Mondiale russo è costato caro a Mediaset (oltre 70 milioni) che, però, dalla prossima stagione non avrà più la Champions League. Da qui, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l’idea di arricchire l’offerta calcistica per i propri abbonati.



La Lega B sta preparando il bando e, prima, bisognerà capire come andrà a finire la questione della Serie A, ma la cifra per assicurarsi per il prossimo triennio il secondo campionato si aggira intorno ai 20 milioni. La trattativa entrerà nel vivo da fine gennaio. Nei giorni scorsi è circolata insistentemente la voce di un’acquisizione da parte di Mediaset, ma la verità è che il bando non è stato ancora aperto e che la stessa Lega B è molto soddisfatta del prodotto realizzato dal 2015 a oggi da Sky Sport. Che dalla prossima stagione riavrà la Champions per i prossimi tre anni, oltre all’Europa League, ma ancora non sembra aver deciso di mollare la B che garantisce un ampio bacino d’utenza.