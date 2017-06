Continua a tenere banco la questione riguardante l'asta per i diritti televisivi del calcio italiano per il prossimo triennio tra il 2018 e il 2021. Fabio Ravezzani, direttore del gruppo Mediapason, ha detto la sua in un'intervista a Libero: "Una soluzione si troverà, ma credo ci sarà comunque un taglio del 10-20%. Premium ha preso una tale tranvata sulla Champions che ora è costretta al tatticismo, però il problema è generale. Non c’è più spettacolo, sappiamo già chi è l’“assassino” prima che cominci il film. La non competitività delle milanesi è stata devastante per il nostro calcio. Ma non solo: le italiane vengono prese prese a pallate in Europa, a parte la Juve".