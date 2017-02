L'addio tra Antoine Griezmann e l'Atletico Madrid può davvero concretizzarsi a fine stagione. Giorni fa il fratello dell'esterno biancorosso: Theo, ha postato sui social una foto molto eloquente di una panoramica dell'Old Trafford che lasciava pochi dubbi sulle intenzioni della famiglia Griezmann. Tutt'ora i Bookmakers inglesi danno l'affare possibile a quota 1,90. Il Telegraph ha pubblicato anche le cifre che si metterebbe in tasca il francese in caso di firma: 15 milioni di sterline all'anno, oltre 17 milioni di euro a stagione.



POSSIBILI SOSTITUTI - Nonostante le smentite di rito arrivate anche da Manchester, l'Atletico lavora già ai possibili sostituti, visto che il club spagnolo incasserebbe 100 milioni di euro previsti dalla clausola rescissioria. Dalla Spagna, dal Cile e dall'Inghilterra affermano con certezza che l'obiettivo principale è Alexis Sanchez, dato in rotta con l'Arsenal dopo tre stagioni compresa quella corrente da lui disputate sempre a livelli eccellenti, forse meglio che al Barcellona. Peccato che come partner non ha avuto più Messi, ma Giroud... Un altro nome caldo da tenere d'occhio è quello di Mauro Icardi dell'Inter, fatto sempre dai media spagnoli. Si parla già da un po' di tempo dell'interessamento dei madrileni verso l'attaccante argentino, che ha una clausola simile a quella di Griezmann. Ma sarà dura strapparlo ai cinesi di Suning.



ALTERNATIVE - Lacazette del Lione e Aubameyang del Borussia Dortmund al momento sembrano un po' meno quotati a prendere il volo per Madrid, ma sono situazioni da tenere monitorate. L'ultimo nome da segnalare è quello di un attaccante esterno come Lorenzo Insigne, che non ha ancora sciolto il nodo legato alla trattativa per il rinnovo del contratto con il Napoli.