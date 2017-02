Giorno atipico, ma domani, lunedì 27 febbraio, a Venaria andrà in scena il derby della Mole Primavera. La Juve di Grosso e il Torino di Coppitelli corrono per i primi posti della classifica e il sorprendente ko del Chievo ad Avellino rende la sfida un'occasione da non perdere per entrambe. La Juve può scappare via, il Torino rientrare in corsa per le prime posizioni. Grosso punterà su Clemenza e Kean, ovviamente, rinunciando ai fuori quota Mandragora, Mattiello e Audero. Per Coppitelli, invece, il complicato compito di annullare la differenza di valori tra le due rose, puntando sul fiuto del gol di De Luca e la qualità di Berardi e D'Alena.