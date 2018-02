Giuseppe Rossi è pronto per tornare a disposizione del Genoa.



Come preannunciato la scorsa settimana da Davide Ballardini, domani l'attaccante italoamericano, reduce da oltre un mese di stop forzato, potrebbe fare finalmente il suo rientro in gruppo allenandosi con il resto dei compagni.



La ripresa dei lavori a Pegli, dopo i due giorni di pausa concessi dall'allenatore romagnolo in seguito alla sfortunata gara di sabato a Bologna, dovrebbe quindi rappresentare un nuovo inizio per il Pepito nazionale.

Giunto in rossoblù da svincolato ai primi di dicembre, Rossi dopo un lungo periodo di preparazione aveva giocato due scampoli di gara nel finale delle partite contro Juventus in Coppa Italia e Torino in campionato. Lo scorso 23 gennaio, però, una lesione muscolare ai flessori della coscia destra, dovuta probabilmente ai forti carichi di lavoro ai quali si era sottoposto il giocatore nelle settimane precedenti, lo aveva costretto a fermarsi.



Assieme a Rossi dovrebbe rientrare anche un altro infortunato di lungo corso, il portoghese Miguel Veloso.