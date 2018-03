Domenica contro il Benevento - scrive il Corriere Fiorentino - ci sarà un nuovo Astori-day. Il Franchi sarà praticamente esaurito e già oggi si può parlare di 35mila persone presenti. La Curva Fiesole farà la coreografia e dedicherà striscioni a Davide. In tribuna ci saranno entrambi i fratelli Della Valle, entrambi al ritorno dopo un anno, e la dirigenza viola al completo. Sulle divise da gioco, settore giovanile compreso, ci sarà impressa una frase in ricordo di Davide, mentre per il ritiro della maglia numero 13 è prevista una cerimonia prima del calcio d’inizio. Si sta lavorando ad un’atmosfera speciale al minuto 13 del primo tempo, probabilmente se sarà possibile interrompendo il gioco per un ulteriore minuto di raccoglimento.