L'Uefa celebra la Juve. L'organo di gioverno del calcio europeo, infatti, ha stilato una classifica dei punti ottenuti dalle varie squadre di Serie A dalla stagione 2011/2012 ed in testa c'è naturalmente la Juve. I bianconeri, infatti, con ancora la gara di Crotone da recuperare, hanno ottenuto ben 502 punti, ma ciò che fa ancora più impressione è il distacco maturato dagli avversari: al secondo posto, infatti, c'è il Napoli con 407 punti (anche se i partenopei detengono il primato a livello di reti segnate, 4 in più dei bianconeri), al terzo la Roma con 400, al quarto il Milan con 355 e via discorrendo con Fiorentina, Lazio e Inter. Della Signora, inoltre, è anche il record dei gol subiti, soltanto 127, con la Roma al secondo posto che ne ha presi 101 in più. Distacchi impressionanti, abissi che parlano chiaro: questi cinque scudetti consecutivi non sono di certo frutto del caso.