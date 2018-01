Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, mastica amaro dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le parole dell'allenatore rossoblù rilasciate a Sky Sport: "Diciamo che l'arbitro non voleva perdere troppo tempo con la Var oggi. Masina? Può anche fischiare rigore, ma lo deve fare anche sulla mano di Koulibaly. Queste sono valutazioni che mi fanno sorridere per non dire altro".



"Se non valutiamo l'intensità del contatto sul rigore allora come si fa? Abbiamo fatto una partita del livello dell'andata, la prestazione è stata positiva nonostante i tre gol presi. Reina ha fatto parate da grande portiere, però episodi come quello fanno arrabbiare. Mi viene da pensare che dall'ottavo posto in giù non vengano fischiate determinate cose. Se Koulibaly non avesse avuto la mano davanti quella palla andava in porta... diciamo che ce l'aveva in tasca se volete. L'arbitro doveva fischiare il rigore su Masina e su Koulibaly, dopo la visione della Var poteva prendere la sua decisione, ma doveva fischiare".