Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria: "Questo è un momento particolare. Ne viene fuori chi ha volontà e coraggio. Si parli poco e si tengano le energie per pedalare in campo. Non pensiamo troppo a quello che è stato e concentriamoci su ciò che dobbiamo fare domani. Dobbiamo ripartire con la positività giusta, cercando di avere più equilibrio possibile. Serve la massima concentrazione e stringere di più le marcature, in certi momenti della gara la determinazione nell'andare a raddoppiare o ad accorciare, fa la differenza. I doriani hanno doti importanti e vengono da buoni risultati. Li abbiamo studiati e sarà un test molto probante per noi".