Roberto Donadoni sta vivendo una stagione tra luci e ombre sulla panchina del Bologna. Intervenuto a Tutti Convocati, trasmissione radiofonica su Radio24, si è detto contento per le convocazioni dei giovani talenti emiliani: "Sono felice per Verdi e per i due ragazzi dell'Under 21. E' una grande opportunità. Avere tre giocatori impegnati è motivo di grande orgoglio per noi del Bologna". Cosa devono fare, invece, i rossoblù per rialzarsi? "Il rischio era quello di voler rivoluzionare tutto e fare cose esagerate, il Bologna deve continuare a crescere con calma".



Poi, ha parlato della conclusione della sua esperienza a Parma, durata dal 2012 al 2015: "Il fallimento del Parma? Ho avuto un gruppo di ragazzi strepitoso, per quello non ho voluto abbandonarli. Salvarsi con il Parma sarebbe stato quasi come lo scudetto vinto dal Leicester". Per quanto riguarda l'amichevole di questa sera, prima i complimenti agli avversari: "L'Albania ha fatto un cammino davvero importante, bisogna fare i complimenti a mister De Biasi". Poi, il pensiero sugli azzurri: "Sta nascendo una generazione importante, il passaggio di consegne da parte dei senatori sarà fondamentale".