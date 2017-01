L'allenatore del Bologna, Roberto Donadoni, ha commentato così ai microfoni di Premium Sport, la sfida persa per 3-0 contra la Juventus: "Il primo gol ci poteva anche stare, non dovevamo subire il rigore che ci ha creato ulteriori difficoltà. Poi recuperare due gol alla Juve diventa difficile. Nella ripresa volevamo continuare a giocare ma poi anche nel terzo gol abbiamo commesso un’ingenuità clamorosa. Peccato perché il primo tempo mi è piaciuto".



TROPPI ERRORI INDIVIDUALI - "A parte qualche errore individuale la squadra ha interpretato la gara nel modo giusto. Dobbiamo ripartire cercando di non commettere queste distrazioni. Abbiamo cercato di rimanere corti, compatti e stretti, poi chiaramente quando vai sotto le distanze si allargano e si aprono più spazi ma questo errore ci sta quando sei in una situazione di svantaggio. Se lasci a Higuain la possibilità di colpire in area di rigore, la percentuale che realizzi è altissima".



SU DI FRANCESCO - "Di Francesco titolare? Ho delle alternative, ho preferito mettere lui per avere due esterni con il piede invertito per cercare di mettere in difficoltà la loro difesa. E’ un giocatore giovane che deve abituarsi a giocare in platee del genere ma ha fatto bene".



FUTURO IN UNA BIG? - "Io su una panchina di una big nella prossima stagione? In questo momento è l’ultimo dei miei pensieri. Noi abbiamo un obiettivo da raggiungere che non sarà facile: tutte le mie energie sono concentrate su questo, poi se l’annata andrà bene potranno aprirsi altri scenari. Io sono contento di stare a Bologna e di portare avanti il mio progetto qui ”