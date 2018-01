Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, parla in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Torino: "Toro senza Belotti e Ljajic? Sono sicuramente giocatori molto importanti quando stanno bene, sono calciatori di grande qualità. Miglior rendimento in trasferta? n casa vuoi e devi fare qualcosa in più, anche chi viene ad affrontarti è un po' più rinunciatario. Questo ti fa scoprire un po' di più e ti costringe a fare cosa a cui sei un po' meno abituato. La partita di sabato contro l'Udinese è stata abbastanza emblematica da questo punto di vista: nel primo tempo abbiamo fatto più di loro, ma abbiamo concesso quelle due-tre ripartenze che si sono rivelate fatali. Chiaramente, questo aspetto deve far riflettere".



Due parole, poi, per Simone Verdi, al centro di molti rumors di mercato: "Meglio un bombardamento che restare nell'anonimato. Mi viene da sorridere quando si dice che questi rumours possano distrarre. Lui s'è allenato bene ieri e non ha alcun tipo di problema particolare. Mia situazione all'Atalanta simile a quella di Verdi? Secondo me l'interesse di una grande squadra deve aumentare le forze in campo".



"Io penso di tenermi Verdi, ma quando un giocatore ha una possibilità importante non credo sia una cosa da sottovalutare. Tutto dipenderà da lui, dalle sue convinzioni e dalla sua voglia. Io da allenatore sono contento di avere Simone, ma se mi devo estraniare un attimo dalla situazione contingente mi rendo conto che rinunciare a offerte importanti non è semplice. Anche io a un certo punto della mia carriera da calciatore mi trovai a scegliere tra Juve e Milan: fu una decisione molto difficile, ma come fai a rinunciarci? Il Bologna non è il Napoli, o la Juve, l'Inter o la Roma. Vogliamo arrivare a quei livelli, ma in questo momento il gap c'è".