"Un bel compleanno, ma non solo un compleanno.



Il 25 Febbraio 2017, diciotto anni e una nuova avventura.

Si apre oggi questa nuova parte di me, un Sito che vuole essere positivo, aperto, condiviso.

A disposizione di tutti i tifosi del Milan e della Nazionale, di tutti gli sportivi e di tutti gli innamorati del calcio.



Seguitemi, io sono qui e vi aspetto!



Diciotto candeline sulla torta per oggi, tanti click sul mio Sito da oggi in avanti.

Il diciottesimo compleanno è una certezza, un punto d’arrivo e un nuovo inizio. Il seguito, l’attenzione e l’entusiasmo per il mio nuovo Sito, sono invece le mie speranze.



Chi ha imparato a conoscermi sa che sono un ragazzo sereno, sobrio e trasparente.



Così sarà questo nostro nuovo luogo di incontro e di contatto. Il Milan e la Nazionale, il calcio, lo sport, gli stadi, sono tutte cose bellissime, una fortuna che non voglio tenere solo per me, ma aprire alla maggior parte di voi, tifosi rossoneri, tifosi azzurri, sportivi, appassionati.



Ritrovarsi in serenità e condividere significa vivere.



E’ per questo che nasce il mio Sito ed è per questo che vi aspetto in tantissimi!



Gianluigi"