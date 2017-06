Quale futuro per Gigio Donnarumma? Il Milan aspettava, nella giornata di ieri, una risposta del suo portierone, che non è arrivata. Ora, è previsto un incontro, tra giovedì e venerdì, tra il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli e Mino Raiola, agente del classe '99 pronto a vivere da protagonista l'Europeo Under 21 in Polonia. Salvo sorprese, dal summit uscirà il verdetto: o sarà rinnovo o sarà addio.



PARLA GALLIANI - Nella giornata di ieri si era rincorsa una voce secondo la quale il procuratore di Donnarumma ha incontrato, tre settimane fa, Florentino Perez, presidente del Real Madrid, proprio per parlare dell'estremo difensore rossonero, grazie alla intermediazione dell'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani. Che oggi, al Corriere della Sera, smentisce: "Sono stato vicepresidente vicario del Milan per 31 anni e ora agisco contro gli interessi della società per cui ho lavorato? È una follia".