Chiudo social https://t.co/GMkxsdZsct — Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) 25 giugno 2017

Dopo Europeo incontriamo Milan. Adesso importante la Nazionale. — Mino Raiola (@MinoRaiola) 25 giugno 2017

Gianluigisi espone in prima persona sul proprio profilo Instagram, per la prima volta da quando ha deciso di non rinnovare il contratto col Milan. Il portiere rossonero, ora in Polonia con l'Under 21 di Roberto Di Biagio, oggi ha espresso i suoi pensieri prima tramite due post su Twitter e ora tramite una foto su Instagram.- Queste le parole di Donnarumma, postate accanto ad una foto in cui lo stesso portiere indossa la maglia del Milan: "Oggi con un mio tweet ho scatenato un vero putiferio, che non volevo generare, e di questo mi scuso.. Ora ho in mente la Nazionale, con la quale spero di fare un regalo a tutti i tifosi. La mia promessa e' che,".- Sui profili Instagram e Twitter di Gianluigi Donnarumma è uscito il seguente post: "Hackeraggio sul mio account. Chiudo social”. Sorgono dubbi, dunque, anche sul precedente messaggio inviato dal medesimo profilo Instagram. Sarà stato Donnarumma a scriverlo o no? Restiamo in attesa di aggiornamenti sulla nuova puntata della telenovela Donnarumma.Arrivano nuovi, importanti aggiornamenti: dal Milan arrivano solo conferme sull'autenticità del post pubblicato su Instagram da parte di Gianluigi Donnarumma. A ulteriore conferma ci sono anche i 'like' del fratello Antonio e del cognato Carmine Paoletti. Questo l'ultimo segnale inequivocabile del braccio di ferro tra il club rossonero e il suo agente Mino Raiola, con i social a fare da campo di battaglia. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, a breve ci sarà un incontro tra i due Raiola, Enzo e Mino, e Fassone per provare a ricucire lo strappo, con l'ipotesi rinnovo che diventa sempre più reale e concreta.Pochi minuti dopo la nostra anticipazione, è arrivata la conferma di Mino Raiola attraverso il suo profilo Twitter: 'Tweet tra me e Gigio di amicizia. Dopo Europeo incontriamo Milan. Adesso importante la Nazionale'.