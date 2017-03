Dal bacio allo stemma del Milan nella bufera dello Stadium alla firma del gagliardetto, ma non quello rossonero. Gianluigi Donnarumma torna sotto i riflettori e di mezzo c'è sempre la Juventus: il portiere classe '99, in ritiro con la nazionale in vista dell'amichevole contro l'Olanda, è stato immortalato dalle telecamere di Sky Sport a firmare un gagliardetto bianconero portogli da un tifoso.



SEGNO DI PACE... O DI MERCATO? - Come interpretare il gesto di Gigio (che come riferito dall'inviato di Sky preferiva che le immagini non fossero divulgate)? Due le correnti di pensiero che stanno circolando tra i tifosi di Milan e Juventus. La prima vede nella firma un segno di pace: dopo le tante polemiche per il rigore al 97' di Dybala e le voci su uno spogliatoio danneggiato Donnarumma ha voluto rasserenare il clima assecondando la richiesta di un tifosi sì bianconero, ma anche della Nazionale. C'è invece chi interpreta il tutto come un importante segnale di mercato: Donnarumma è indicato come l'erede naturale di Buffon e non è un mistero che la Juve gli abbia messo gli occhi addosso, ingolosita anche dal contratto in scadenza nel 2018 e un rinnovo che ancora non sembra sbloccarsi.