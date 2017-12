Il suo futuro è ancora in bilico, tutto da discutere. Ma dopo aver centrato le 100 presenze con la maglia del Milan, Gigio Donnarumma aspetta novità dal suo agente Mino Raiola per capire meglio quale potrà essere il proprio destino dopo le settimane di fuoco che lo hanno visto protagonista. Migliore in campo a Firenze, il portiere rossonero adesso vede sfumare un'ipotesi per il proprio futuro: il Real Madrid infatti in questi giorni ha liberato Mino Raiola da dialoghi e contatti legati a Gigio.



IL MOTIVO - Le merengues volevano Donnarumma dalla scorsa estate e hanno parlato più volte con Raiola anche in queste settimane. Ma al Real hanno deciso di non entrare in una questione così delicata, che richiederà ancora tempo nella sua gestione con il Milan e piena di insidie: alla Casa Blanca hanno bloccato Kepa, portiere dell'Athletic, dunque è stato comunicato a Raiola che non si procederà oltre per Donnarumma. Sorride il Milan, adesso attenzione al Paris Saint-Germain con quell'insidia Juventus che non passa di moda...