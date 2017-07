Sembrava una storia arrivata ormai al suo capitolo finale, ma la vicenda legata al rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan si arricchisce ra di un nuovo, clamoroso, sviluppo. Il portiere e la sua famiglia hanno dato il via libera alla firma di un prolungamento dell'attuale contratto - in scadenza nel 2018 - da circa 6 milioni di euro a stagione. Il club rossonero, però, non si sente sicuro della firma del giocatore e oggi, attraverso le parole del direttore sportivo, Massimiliano Mirabelli, ha fissato in 48 ore il termine ultimo per avere una risposta definitiva dal giocatore. E nel frattempo ha chiesto informazioni su Pepe Reina.



CONTATTI PER REINA - La caccia alle alternative di Donnarumma, che era proseguita in queste settimane sotto traccia, è entrata nel vivo nelle ultime ore. Come appreso in esclusiva da Calciomercato.com, infatti, ci sono stati dei contatti con il Napoli per il portiere spagnolo, che da tempo ha chiesto al club del presidente De Laurentiis un rinnovo che il patron azzurro non sembra intenzionato a concedergli. In questa situazione si è inserito il Milan, che ancora non ha trovato l'accordo definitivo con Mino Raiola, agente di Donnarumma. E ora ha fatto la sua mossa a sorpresa: il caso dell'estate si arricchisce di una nuova pagina.