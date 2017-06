. La paura di tanti tifosi rossoneri, che fino all'ultimo speravano potesse non avverarsi, è diventata realtà intorno alle 17.30. Con una breve dichiarazione Marco Fassone, amministratore delegato del club di via Aldo Rossi, ha ufficializzato la decisione del portiere - e del suo agente Mino Raiola - di non prolungare il contratto in scadenza 2018. Al momento, dal Milan filtra lae tenerlo fino al termine naturale dell'attuale accordo, ma se nelle prossime settimaneDove può andare, quindi, Donnarumma?. Fino a qualche mese fa i Blancos avevano deciso di puntare su David De Gea per prendere il posto di Keylor Navas, ma nelle ultime settimane la pista che porta all'ex Atletico si è raffreddata. Florentino Perez ha individuato nel numero 99 rossonero l'obiettivo giusto, a cui è pronto a offrire un contratto daReal in pole position, con. Il club francese - nella persona del neo ds, Antero Henrique - ha avuto nei giorni scorsi un faccia a faccia con i dirigenti del Milan, in cui si è parlato anche di Donnarumma. Come merce di scambio, oltre a una parte economica,, che nelle sue stagioni in Francia non ha convinto. I Red Devils, invece, potrebbero rientrare in corsa solo nel caso di una cessione di De Gea, magari proprio al Real. La squadra che, però, sta puntando forte su Donnarumma.