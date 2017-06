Live from Casa Milan Pubblicato da A.C. Milan su Giovedì 15 giugno 2017

L'arrivo di Enzo Raiola a Casa Milan pic.twitter.com/EkUdhfmVvc — calciomercato.com (@cmdotcom) 15 giugno 2017

"Siamo amareggiati. Mino Raiola mi ha comunicato la decisione di Donnarumma di non rinnovare. E' una decisione definitiva. Piuttosto che fare un comunicato, ho preferito spendere due parole subito al termine dell'incontro con Mino Raiola.Ricordo che una decina di giorni fa, Mirabelli aveva proposta un'offerta che noi riteniamo importante al giocatore. Dopo le varie valutazioni, il ragazzo ha preferito di non accettarle e di comunicarci che finirà la sua permenanza rossonera al 30 giugno 2018. Io e Mirabelli speravamo di poter costruire su Donnarumma il nuovo Milan, ora siamo comunque confidenti di fare il meglio. Questa decisione ci amareggia ma il Milan va avanti".E' arrivato a Casa Milan anche Mino Raiola, tranquillo e sorridente. Insieme a Enzo Raiola gestisce il numero uno rossonero.Sono arrivati a Casa Milan Enzo Raiola, che cura gli interessi di Donnarumma, e l'avvocato Rigo.- L'ad del Milan, Marco Fassone, è arrivato in sede.- Mino, procuratore di Gigio, è atteso a Casa Milan nel pomeriggio: Calciomercato.com vi racconterà in tempo reale tutti gli sviluppi.. Oggi, a, il fatidico incontro: da una parte Mino, rappresentante del portiere rossonero, dall'altra Marcoe Massimiliano, i due dirigenti del nuovo corso milanista, che da tempo lavorano alla trattativa per il rinnovo di contratto. In scadenza il 30 giugno 2018, Gigio deve svelare alla società quelli che sono i suoi piani per il futuro, se rinnovare e legarsi al Milan o non firmare e cambiare aria. Calciomercato.com vi racconterà tutto, in diretta, con l'inviato Daniele