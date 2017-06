La notizia che tutti i tifosi del Milan non avrebbero mai voluto ricevere. Gianluigi Donnarumma - per loro, solo Gigio - ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2018. Sgomento, delusione e rabbia i sentimenti più diffusi tra i milanisti, divisi tra chi si aspettava questo epilogo - e se la prende con l'agente del portiere, Mino Raiola - e chi invece ha sperato fino all'ultimo che si potesse trovare un accordo. Daniele Longo, inviato di Calciomercato.com a Casa Milan, ha raccolto le reazioni a caldo dei tifosi presenti fuori dalla sede del club.