Intervista al Corriere dello Sport per Gianluigi Donnarumma. Dalla prima pagina del quotidiano le anticipazioni: "Occhio al mio Milan, se la gioca con tutti senza fare calcoli - ammette Gigio -. La Juve è favorita ma non è detto. Buffon è il mio modello, ho rinunciato a molto per rimanere in rossonero".