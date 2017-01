Gianluigi Donnarumma protagonista assoluto a Milan TV: il giovane portiere è stato ospite del canale tematico rossonero e ha parlato a tutto campo.



NAPOLI - "Ci stiamo preparando bene. E' una gara importante perchè vogliamo recuperare i punti persi per strada. Speriamo di fare una grande partita. Ci saranno i miei genitori allo stadio. Affrontare il Napoli è sempre emozionante. Vogliamo fare bene per il nostro pubblico. Dalle mie parti ci sono tanti tifosi milanisti. Mi fa piacere rendere orgogliose queste persone, tra cui la mia famiglia che è milanista".



TIFOSI - "Quando torno a casa mi dimostrano tutti tanto affetto. Ci sono altri giocatori campani che sento come per esempio Nocerino".



RIGORI PARATI - "E' tutto frutto del lavoro: in allenamento faccio tutto quello che succede in partita. Mister Magni mi aiuta tanto e lo ringrazio. Quando sono lì cerco di capire dove un giocatore può calciare, è tutto frutto del grande lavoro che faccio in allenamento. Non so se faccio paura agli avversari. Magari visto che sono alto occupo tanto spazio. Io cerco sempre di stare lì fino alla fine e restare naturale".



SUPERCOPPA - "E' stato qualcosa di straordinario. E' stata una vittoria del gruppo, c'era tanta voglia di vincere. Abbiamo festeggiato tanto dopo la partita, è stata un'emozione indescrivibile".



PARATA SU KHEDIRA A SAN SIRO - "Sono gesti che mi vengono naturali, non so come spiegare questa parata. Io lavoro tanto in allenamento e queste cose sono frutto del lavoro e dei sacrifici che faccio. Sono orgoglioso di indossare la maglia del Milan. Il boato di San Siro dopo questa parata è stato indescrivibile".



MILAN - "Indossiamo una maglia importante e quindi serve sempre grande cattiveria in campo per onorarla. Io cerco di caricare sempre i miei compagni quando siamo in campo".



NAZIONALE - "Durante l'inno Nazionale prima della partita mi sono emozionato. E' un'emozione indescrivibile. Il pubblico mi accolto bene quando sono entrato in campo".



OBIETTIVI - "Spero di tornare in Europa, è il nostro primo obiettivo stagionale. Cerchiamo di fare bene una partita alla volta e tornare in Europa".



CALABRIA - "Siamo molto uniti. Mi vuole picchiare perchè dice che gli dò sempre fastidio (ride, ndr)".



ROMAGNOLI - "Quando viaggiamo dorme sempre (ride, ndr)".



JOSE' MAURI - "Siamo molto uniti, ci sentiamo spesso. Siamo molto amici".



MAGNI - "Lo ringrazio. Spero di dare sempre il massimo perchè il mister mi aiuta tanto e quindi gli dò tutta la mia disponibilità".



GRUPPO - "Siamo un bel gruppo, quest'anno c'è un clima molto sereno".



ANCORA SUI TIFOSI - "Mi danno grande carica, quando entro in campo li sento moltissimo".



GIOCO COI PIEDI - "L'anno scorso a Frosinone ero andato in difficoltà. Bisogna migliorare in tutto e su questo sono migliorato tanto grazie al lavoro in allenamento. Quando ho palla tra i piedi e l'avversario mi viene incontro può capitare di fare un dribbling. Giocare con i piedi è importante nel calcio di oggi, cerco di imitare Neuer in questo che fa praticamente il quinto difensore quando inizia l'azione".